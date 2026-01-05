Почти сто пожаров зафиксировано в Приморье с начала года

В числе наиболее крупных пожаров с начала года — возгорание на базе отдыха в бухте Окуневой под Находкой, где огонь распространился на 600 квадратных метров, уничтожив два домика, беседка и контейнер. Погибших и пострадавших нет, причины пожара выясняют дознаватели МЧС и прокуратура, которая также изучит, законно ли был занят участок под базу отдыха, было ли разрешение на возведение построек и других объектов.