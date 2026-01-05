Почти сто пожаров зафиксировано в Приморье с начала года

Основные причины пожаров — аварийный режим работы электросетей и неосторожное обращение с огнём. Погибло на пожарах за эти четыре дня уже десять человек. МЧС Приморья напоминает, что одним из факторов риска являются гаджеты, оставленные на зарядку на ночь. Чтобы избежать перегрева аккумулятора, устройства необходимо отключать от сети при достижении 100% заряда. Ежедневно в стране происходит в среднем 10 пожаров из-за оставленных на зарядке мобильных устройств.
В числе наиболее крупных пожаров с начала года — возгорание на базе отдыха в бухте Окуневой под Находкой, где огонь распространился на 600 квадратных метров, уничтожив два домика, беседка и контейнер. Погибших и пострадавших нет, причины пожара выясняют дознаватели МЧС и прокуратура, которая также изучит, законно ли был занят участок под базу отдыха, было ли разрешение на возведение построек и других объектов.
Во Владивостоке 3 декабря загорелось административное здание на проспекте Красного Знамени в районе Третьей Рабочей. Пламя охватило 20 квадратных метров на втором этаже. Также обошлось без жертв, причины пожара выясняют специалисты.
В Спасске-Дальнем горит мусорный полигон. Ожидается, что к вечеру 5 января возгорание полностью ликвидируют, вчера на городскую свалку была направлена дополнительная техника. Возгорание заинтересовало природоохранную прокуратуру, руководителю эксплуатирующей полигон организации внесено представление. Последний пожар на полигоне был год назад, ЧП зафиксировали 10 января 2025 года.
По факту нынешнего возгорания на спасской свалке будут возбуждены административные дела о повторном несоблюдении требований об охране окружающей среды при размещении отходов производства и потребления (ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ) и о сокрытии экологической информации (ч. 1 ст. 8.5 КоАП РФ).