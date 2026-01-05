Трамп обвинил президента Колумбии в производстве наркотиков

Президент США Трамп обвинил главу Колумбии в производстве наркотиков.
Президент США Дональд Трамп публично обвинил президента Колумбии Густаво Петро в производстве и продаже кокаина, намекнув на возможную военную операцию в ответ. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на его выступление перед журналистами.
«Он недолго будет этим заниматься, это будет операция со стороны США», — заявил Трамп. Его слова передает Московский Комсомолец. Американский лидер также назвал колумбийского президента «больным человеком», который, по его словам, владеет кокаиновыми заводами.
Это заявление стало новым витком в длительном конфликте администрации США с левым правительством Колумбии. Ранее Вашингтон уже критиковал Петро за его политику, включая планы по легализации наркотиков и переговоры с повстанческими группировками.
Президент США Дональд Трамп после операции против Венесуэлы допустил военные действия в отношении Мексики, Колумбии и Кубы, пишет «Радио 1». Он заявил о желании помочь населению этих стран, особо выделив Кубу как «страну-неудачницу». «Мы хотим помочь людям на Кубе, но также тем, кто был вынужден ее покинуть», — сказал американский лидер.