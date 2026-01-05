Ричмонд
Трамп обвинил президента Колумбии в производстве наркотиков

«Он недолго будет этим заниматься, это будет операция со стороны США», — заявил Трамп. Его слова передает Московский Комсомолец. Американский лидер также назвал колумбийского президента «больным человеком», который, по его словам, владеет кокаиновыми заводами.

Это заявление стало новым витком в длительном конфликте администрации США с левым правительством Колумбии. Ранее Вашингтон уже критиковал Петро за его политику, включая планы по легализации наркотиков и переговоры с повстанческими группировками.

Президент США Дональд Трамп после операции против Венесуэлы допустил военные действия в отношении Мексики, Колумбии и Кубы, пишет «Радио 1». Он заявил о желании помочь населению этих стран, особо выделив Кубу как «страну-неудачницу». «Мы хотим помочь людям на Кубе, но также тем, кто был вынужден ее покинуть», — сказал американский лидер.

