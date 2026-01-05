Трамп обвинил президента Колумбии в производстве наркотиков

Президент США Дональд Трамп после операции против Венесуэлы допустил военные действия в отношении Мексики, Колумбии и Кубы, пишет «Радио 1». Он заявил о желании помочь населению этих стран, особо выделив Кубу как «страну-неудачницу». «Мы хотим помочь людям на Кубе, но также тем, кто был вынужден ее покинуть», — сказал американский лидер.