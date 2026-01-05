Трамп не поверил, что ВСУ ударили по резиденции Путина

Российский президент в ходе телефонного разговора, который произошел вскоре после этой атаки, уведомил обо всем Трампа и подчеркнул, что Москва не выйдет из переговорного процесса с Вашингтоном, но ее позиция по переговорам будет пересмотрена. Также Путин обратил внимание на то, что этот удар произошел сразу же после встречи делегаций Украины и США в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. Тогда американский лидер заявил, что был очень рассержен тем, что ВСУ атаковали дом Путина.