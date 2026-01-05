Трамп не поверил, что ВСУ ударили по резиденции Путина

Трамп заявил, что не верит атаке ВСУ на резиденцию Путина.
Президент США Дональд Трамп не поверил тому, что Украина атаковала дронами резиденцию главы России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщил сам американский лидер в ходе беседы с журналистами.
«Я не верю, что удар по резиденции Путина действительно имел место», — сказал Дональд Трамп, его слова передает ТАСС. Неделей ранее он этому удару верил и заявлял, что Киев совершил ошибку.
Ранее, 29 декабря, 91 украинский дрон пытался атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. Об этом заявил МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что пострадавших и разрушений от обломков БПЛА нет.
Российский президент в ходе телефонного разговора, который произошел вскоре после этой атаки, уведомил обо всем Трампа и подчеркнул, что Москва не выйдет из переговорного процесса с Вашингтоном, но ее позиция по переговорам будет пересмотрена. Также Путин обратил внимание на то, что этот удар произошел сразу же после встречи делегаций Украины и США в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. Тогда американский лидер заявил, что был очень рассержен тем, что ВСУ атаковали дом Путина.