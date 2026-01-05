Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп не поверил, что ВСУ ударили по резиденции Путина

Президент США Дональд Трамп не поверил тому, что Украина атаковала дронами резиденцию главы России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщил сам американский лидер в ходе беседы с журналистами.

Трамп заявил, что не верит атаке ВСУ на резиденцию Путина.

Президент США Дональд Трамп не поверил тому, что Украина атаковала дронами резиденцию главы России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщил сам американский лидер в ходе беседы с журналистами.

«Я не верю, что удар по резиденции Путина действительно имел место», — сказал Дональд Трамп, его слова передает ТАСС. Неделей ранее он этому удару верил и заявлял, что Киев совершил ошибку.

Ранее, 29 декабря, 91 украинский дрон пытался атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. Об этом заявил МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что пострадавших и разрушений от обломков БПЛА нет.

Российский президент в ходе телефонного разговора, который произошел вскоре после этой атаки, уведомил обо всем Трампа и подчеркнул, что Москва не выйдет из переговорного процесса с Вашингтоном, но ее позиция по переговорам будет пересмотрена. Также Путин обратил внимание на то, что этот удар произошел сразу же после встречи делегаций Украины и США в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. Тогда американский лидер заявил, что был очень рассержен тем, что ВСУ атаковали дом Путина.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше