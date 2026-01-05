Трамп рассказал, как вернет потраченные на Украину деньги

Президент США Трамп заявил о возврате денег, вложенных в Украину, через сделку.
США планируют компенсировать значительную часть средств, инвестированных на Украину, посредством заключения с Киевом соглашения о разработке минеральных ресурсов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Я вернул значительную часть этого назад, потому что мы заключили сделку по редкоземельным элементам, и мы получим обратно большую часть этих денег, возможно, все деньги, а может быть, даже больше», — сказал Трамп журналистам. Его слова передает РИА Новости.
Конкретные детали и объемы упомянутой сделки пока не раскрываются. Ранее администрация Трампа неоднократно подчеркивала необходимость более прагматичного подхода к международной помощи.