Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Временный президент Венесуэлы обратилась к Трампу

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес публично обратилась к американскому лидеру Дональду Трампу с призывом выбрать путь мира и диалога. Об этом она написала в своем telegram-канале.

Дельси Родригес заявила, что народы региона заслуживают мира, а не войны.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес публично обратилась к американскому лидеру Дональду Трампу с призывом выбрать путь мира и диалога. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«Президент Дональд Трамп: наши народы и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны Моя мечта — чтобы Венесуэла стала великой державой», — заявила Родригес в своем telegram-канале.

Это обращение стало частью дипломатических усилий Каракаса по деэскалации напряженности с Вашингтоном. Ранее администрация Трампа не исключала силовых сценариев в отношении Венесуэлы.

Ранее власти Венесуэлы неоднократно обвиняли США в агрессивных действиях и подготовке силовых сценариев, включая возможные наземные операции, о чем заявлял глава МИД России Сергей Лавров. Президент Николас Мадуро через своего министра иностранных дел выражал благодарность России за поддержку и осуждение враждебных шагов Вашингтона, на фоне заявлений Дональда Трампа о намерении вернуть США утраченные права на добычу и экспорт венесуэльской нефти.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше