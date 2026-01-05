Временный президент Венесуэлы обратилась к Трампу

Дельси Родригес заявила, что народы региона заслуживают мира, а не войны.
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес публично обратилась к американскому лидеру Дональду Трампу с призывом выбрать путь мира и диалога. Об этом она написала в своем telegram-канале.
«Президент Дональд Трамп: наши народы и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны Моя мечта — чтобы Венесуэла стала великой державой», — заявила Родригес в своем telegram-канале.
Это обращение стало частью дипломатических усилий Каракаса по деэскалации напряженности с Вашингтоном. Ранее администрация Трампа не исключала силовых сценариев в отношении Венесуэлы.
Ранее власти Венесуэлы неоднократно обвиняли США в агрессивных действиях и подготовке силовых сценариев, включая возможные наземные операции, о чем заявлял глава МИД России Сергей Лавров. Президент Николас Мадуро через своего министра иностранных дел выражал благодарность России за поддержку и осуждение враждебных шагов Вашингтона, на фоне заявлений Дональда Трампа о намерении вернуть США утраченные права на добычу и экспорт венесуэльской нефти.