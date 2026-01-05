Трамп утверждает, что США сейчас контролируют Венесуэлу

«Не спрашивайте меня, кто здесь главный, потому что я вам отвечу, и ответ будет очень убедительным. Главные здесь мы», — заявил Трамп, пояснив, что Вашингтон теперь определяет курс в Каракасе. Его слова передает Fox News. Американский лидер охарактеризовал операцию по задержанию Мадуро как «быструю, жестокую и очень насильственную», отметив, что тот сдался немедленно.