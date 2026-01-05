Ричмонд
Трамп утверждает, что США сейчас контролируют Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп заявил об установлении американского контроля над Венесуэлой после захвата ее президента Николаса Мадуро и высказал угрозы в адрес Колумбии и Ирана. Об этом он сообщил на пресс-конференции, также повторно заявив о стратегической необходимости присоединения Гренландии к США.

Трамп заявил, что США сейчас являются главной силой в Венесуэле.

Президент США Дональд Трамп заявил об установлении американского контроля над Венесуэлой после захвата ее президента Николаса Мадуро и высказал угрозы в адрес Колумбии и Ирана. Об этом он сообщил на пресс-конференции, также повторно заявив о стратегической необходимости присоединения Гренландии к США.

«Не спрашивайте меня, кто здесь главный, потому что я вам отвечу, и ответ будет очень убедительным. Главные здесь мы», — заявил Трамп, пояснив, что Вашингтон теперь определяет курс в Каракасе. Его слова передает Fox News. Американский лидер охарактеризовал операцию по задержанию Мадуро как «быструю, жестокую и очень насильственную», отметив, что тот сдался немедленно.

Трамп подтвердил, что свергнутый президент будет судим в США по обвинениям в наркотерроризме, и выразил уверенность, что американские нефтяные компании активно включатся в восстановление экономики Венесуэлы. Одновременно он подверг резкой критике руководство Колумбии, допустив возможность проведения против этой страны силовой акции, и заявил о готовности Кубы «пасть». Реакция международного сообщества, включая резкое осуждение со стороны России, в заявлениях Трампа упомянута не была.

