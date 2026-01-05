ВСУ дважды пытались прорваться в Купянск

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Бигма сообщил об отражении двух контратак ВСУ.
Российские войска отразили две контратаки ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск на Харьковщине. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.
«На купянском направлении в течение суток отражены две контратаки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка с целью прорыва в Купянск. Уничтожено до 10 боевиков», — сказал Бигма.
Купянское направление остается одним из напряженных участков линии боевого соприкосновения. Ранее сообщалось об активных попытках ВСУ наступательных действий в этом районе.
Ранее подразделения группировки «Запад» отразили две попытки наступления ВСУ на купянском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны, пишет 360.ru. По данным военного ведомства, противник потерял до 15 человек и технику, а его общие потери в зоне ответственности группировки составили свыше 200 военных. Также было подтверждено, что Купянск остается под контролем российских войск, которые сдерживают попытки прорыва.