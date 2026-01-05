ВСУ дважды пытались прорваться в Купянск

Ранее подразделения группировки «Запад» отразили две попытки наступления ВСУ на купянском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны, пишет 360.ru. По данным военного ведомства, противник потерял до 15 человек и технику, а его общие потери в зоне ответственности группировки составили свыше 200 военных. Также было подтверждено, что Купянск остается под контролем российских войск, которые сдерживают попытки прорыва.