Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очевидцы рассказали о ЧП в многоэтажке в Первоуральске

В результате взрыва газа в жилом доме на ул. Ильича в Первоуральске трое человек были госпитализированы. Очевидцы сообщили URA.ru, что услышали мощный хлопок, после которого здание задрожало.

Источник: Life.ru

«Одного человека из квартиры, где был взрыв, забрали в больницу. С ним ещё двоих увезли на скорой. Мы в соседнем доме живём через дорогу, у нас стены тряхнуло, как будто в нашем доме что-то взорвалось. Выбежали на улицу, а там уже горели квартиры», — рассказала местная жительница.

Напомним, ранее три квартиры загорелись из-за взрыва газа в доме в Первоуральске. Изначально сообщалось, что три жительницы госпитализированы в результате ЧП, однако, по уточнённой информации, не всем пострадавшим потребовалось лечение в больнице.

Больше новостей о ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.