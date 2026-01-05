Очевидцы рассказали о ЧП в многоэтажке в Первоуральске

«Одного человека из квартиры, где был взрыв, забрали в больницу. С ним ещё двоих увезли на скорой. Мы в соседнем доме живём через дорогу, у нас стены тряхнуло, как будто в нашем доме что-то взорвалось. Выбежали на улицу, а там уже горели квартиры», — рассказала местная жительница.
Напомним, ранее три квартиры загорелись из-за взрыва газа в доме в Первоуральске. Изначально сообщалось, что три жительницы госпитализированы в результате ЧП, однако, по уточнённой информации, не всем пострадавшим потребовалось лечение в больнице.
