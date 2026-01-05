Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

22 взрослых и пять детей получили травмы в ДТП в Иркутске и районе за неделю

Госавтоинспекторы зарегистрировали 15 таких аварий.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 5 января. За неделю с 29 декабря 2025 года по 4 января 2026 года в Иркутске и прилегающем районе произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы получили 22 взрослых и пять несовершеннолетних.

Как сообщили в МУ МВД России «Иркутское», всего госавтоинспекторы зафиксировали девять столкновений транспортных средств. Пять водителей сбили пешеходов, один врезался в препятствие.

Всего за минувшую неделю произошло 233 автоаварии, 452 транспортных средства повреждено.

Ранее агентство сообщало, что В Слюдянском районе днём накануне на 126-м км федеральной автодороги Р-258 «Байкал» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась вблизи поселка Мангутай, где 68-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.