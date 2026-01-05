Российские военные слепили снеговиков для охраны территорий в зоне СВО

Эпизод со «снежными помощниками» происходит на фоне продолжающейся спецоперации РФ на Украине, где, по данным Минобороны, российская армия продвигается в Харьковской области и освобождает новые населенные пункты. Параллельно Москва и Киев через посредников ведут интенсивные переговоры об урегулировании конфликта, а США и Европа обсуждают гарантии безопасности для Украины и возможное размещение войск после прекращения огня.