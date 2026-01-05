Российские военные слепили снеговиков для охраны территорий в зоне СВО

Российские бойцы создали снеговиков в полной экипировке в зоне спецоперации.
Российские военные в зоне спецоперации создали снежных помощников в полной боевой экипировке для символической охраны территорий. Об этом сообщает telegram-канал «Русский Колобок и Зеленый Торчок».
«Главное жителям и военным Украины не показывать данный ролик, иначе они будут думать, что в России такая армия есть в каждом дворе», — отметили в telegram-канал. На кадрах боец устанавливает снежной фигуре оружие, каску и придает ей суровое выражение «лица».
Эпизод со «снежными помощниками» происходит на фоне продолжающейся спецоперации РФ на Украине, где, по данным Минобороны, российская армия продвигается в Харьковской области и освобождает новые населенные пункты. Параллельно Москва и Киев через посредников ведут интенсивные переговоры об урегулировании конфликта, а США и Европа обсуждают гарантии безопасности для Украины и возможное размещение войск после прекращения огня.