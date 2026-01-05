Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные слепили снеговиков для охраны территорий в зоне СВО

Российские военные в зоне спецоперации создали снежных помощников в полной боевой экипировке для символической охраны территорий. Об этом сообщает telegram-канал «Русский Колобок и Зеленый Торчок».

Российские бойцы создали снеговиков в полной экипировке в зоне спецоперации.

Российские военные в зоне спецоперации создали снежных помощников в полной боевой экипировке для символической охраны территорий. Об этом сообщает telegram-канал «Русский Колобок и Зеленый Торчок».

«Главное жителям и военным Украины не показывать данный ролик, иначе они будут думать, что в России такая армия есть в каждом дворе», — отметили в telegram-канал. На кадрах боец устанавливает снежной фигуре оружие, каску и придает ей суровое выражение «лица».

Эпизод со «снежными помощниками» происходит на фоне продолжающейся спецоперации РФ на Украине, где, по данным Минобороны, российская армия продвигается в Харьковской области и освобождает новые населенные пункты. Параллельно Москва и Киев через посредников ведут интенсивные переговоры об урегулировании конфликта, а США и Европа обсуждают гарантии безопасности для Украины и возможное размещение войск после прекращения огня.