Стало известно, какую пенсию получает экс-президент США

«Байден будет получать пожизненную пенсию в размере 417 тысяч долларов в год после своей долгой политической карьеры», — пишет издание New York Post, данные вице-президента Национального фонда налогоплательщиков Демиана Брэди. Эта сумма соответствует годовому окладу действующего президента США.