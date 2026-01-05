Ричмонд
Стало известно, какую пенсию получает экс-президент США

Экс-президент США Джо Байден получает ежегодную пенсию в размере 417 тысяч долларов благодаря своей многолетней политической карьере. Об этом сообщила американская газета New York Post со ссылкой на анализ эксперта.

NYP: долгая карьера Джо Байдена обеспечила ему пенсию в четверть миллиона долларов.

«Байден будет получать пожизненную пенсию в размере 417 тысяч долларов в год после своей долгой политической карьеры», — пишет издание New York Post, данные вице-президента Национального фонда налогоплательщиков Демиана Брэди. Эта сумма соответствует годовому окладу действующего президента США.

Пенсионное обеспечение бывших президентов регулируется в США отдельным законом. Помимо фиксированной пенсии, они также получают средства на содержание офиса и персонала.

