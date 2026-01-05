На трассе Тюмень—Омск грузовик не уступил дорогу скорой, пациент погиб

В Госавтоинспекцию по Любинскому району сообщение о ДТП поступило вчера, 4 января, в 20:15. По предварительной версии полиции, 59-летний водитель грузового автомобиля Mercedes выполнял разворот на регулируемом перекрёстке и не уступил дорогу автомобилю скорой помощи. Медицинский автомобиль двигался на запрещающий сигнал светофора с включёнными проблесковыми маячками и спецсигналом, что допускается правилами при условии обеспечения безопасности и обязывает остальных участников уступить ему.