На трассе Тюмень—Омск грузовик не уступил дорогу скорой, пациент погиб

В Любинском районе на 591-м километре федеральной трассы Тюмень—Омск столкнулись грузовик и карета скорой помощи. Пациент, которого везли в больницу, скончался на месте; бригада и водитель «скорой» получили травмы.
В Госавтоинспекцию по Любинскому району сообщение о ДТП поступило вчера, 4 января, в 20:15. По предварительной версии полиции, 59-летний водитель грузового автомобиля Mercedes выполнял разворот на регулируемом перекрёстке и не уступил дорогу автомобилю скорой помощи. Медицинский автомобиль двигался на запрещающий сигнал светофора с включёнными проблесковыми маячками и спецсигналом, что допускается правилами при условии обеспечения безопасности и обязывает остальных участников уступить ему.
От удара пациент — 56-летний мужчина, находившийся в коме, — погиб на месте. Два фельдшера, женщины 45 и 69 лет, а также 65-летний водитель «скорой» доставлены в медицинское учреждение.