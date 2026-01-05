Ричмонд
В Омске собрали худшие новости 2025 года

В списке как локальные трагедии, так и события, затронувшие сотни тысяч горожан.

Источник: Om1 Омск

2025 год был наполнен хорошими, тёплыми событиями. Но среди них нашлось место и таким, которые хочется оставить в прошлом и никогда не повторять.

Собрали для вас небольшую подборку худших новостей Омска за 2025 год.

20 января — пожар на «Полиоме».

Утром на омском заводе «Полиом» загорелась техническая ёмкость: в сети разошлись видео с чёрным дымом и сиренами, люди закономерно занервничали («что горит и чем дышим?»). По официальным комментариям, возгорание быстро потушили, предприятие продолжило работу в штатном режиме.

14 февраля — массовое ДТП на Комсомольском мосту.

Рано утром в районе Комсомольского моста столкнулись два пассажирских автобуса и несколько легковых автомобилей. По данным СМИ и ведомств, пострадали в этой аварии 25 человек, а сам мост благодаря ей стал самым аварийно-опасным в городе.

22 апреля — массовое отравление в школах Омска.

Один из самых неприятных сюжетов весны: после обеда в столовых двух школ (упоминались № 8 и № 90) признаки отравления появились у десятков детей и взрослых. История быстро перешла в плоскость проверок и уголовных дел. Мэр Сергей Шелест поручил после этого инцидента проверить всех поставщиков питания в омских школах.

25 июня — подорожание проезда.

Новость, которая мало кого оставила равнодушным. В этот день Горсовет принял решение, а с 1 июля повышение вступило в силу: с 35 рублей по карте и 40 за наличный расчёт билеты подорожали до 38 и 45 рублей соответственно. Таким образом, ездить по безналу стало ещё выгоднее. Однако и новые цены продержались всего полгода, и уже в декабре пришлось поднимать стоимость проезда снова.

18 ноября — взрыв/пожар на газопроводе рядом с Омском (Ростовка).

Рано утром в районе посёлка Ростовка произошёл крупный пожар на газопроводе: кадры с заревом разлетелись мгновенно. По сообщениям, ЧП случилось во время ремонтных работ, пострадавших не было, но сама картинка «пламя в поле» выглядела пугающе — и надолго застряла в городской памяти. В результате жители самой Ростовки и ряда других населённых пунктов на несколько дней остались без газа.

20 декабря — массовое ДТП с автобусом на трассе (6 погибших).

Одна из самых трагичных новостей года: на федеральной трассе Р-402 произошло столкновение, в котором погибли шесть человек. По данным правоохранителей и СМИ, водитель большегруза (Volvo) при обгоне/манёвре выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, после чего авария стала «цепной».

Отключение мобильного интернета.

Одна из самых печальных новостей года не ограничивается какой-то датой — речь идёт о проблемах с мобильным интернетом, которые начались ещё в июне. Первоначально региональные власти утверждали, что речь идёт о временном сбое, вызванном тестированием нового оборудования, однако со временем отсутствие мобильного интернета стало постоянным. Спустя несколько месяцев в Минцифры признали, что причина — в мероприятиях, связанных с обеспечением безопасности. Для того, чтобы облегчить ситуацию, власти создали карту точек с бесплатным вайфаем и организовали «белый список» сервисов, которые работают даже при введённых ограничениях.