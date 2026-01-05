В Омске собрали худшие новости 2025 года

Одна из самых печальных новостей года не ограничивается какой-то датой — речь идёт о проблемах с мобильным интернетом, которые начались ещё в июне. Первоначально региональные власти утверждали, что речь идёт о временном сбое, вызванном тестированием нового оборудования, однако со временем отсутствие мобильного интернета стало постоянным. Спустя несколько месяцев в Минцифры признали, что причина — в мероприятиях, связанных с обеспечением безопасности. Для того, чтобы облегчить ситуацию, власти создали карту точек с бесплатным вайфаем и организовали «белый список» сервисов, которые работают даже при введённых ограничениях.