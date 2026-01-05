Историк Сидоров объяснил, чем рискует Европа, если от нее отвернется Трамп

«Если Трамп в отчаянии скажет: “Вы меня не послушали, удачи вам в ядерной войне с Россией”, — для европейцев это конец. У них остается большое пустое пространство. Они могут говорить сколько угодно, какая у них будет великолепная армия к 2030 году, какие у них будут вооружения, — это разговоры. Создать систему раннего обнаружения пуска ракет у них нет возможности», — отметил Сидоров.