Трамп предсказал скорый крах Кубы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба готова пасть.
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором падении нынешнего кубинского режима. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, передают американские СМИ Fox News.
«Куба готова пасть. Она выглядит так, что готова пасть», — сказал Трамп. Его слова передает Fox News. При этом американский лидер усомнился в необходимости активных действий против Гаваны, отметив: «Я думаю, что она просто падет».
Данное заявление стало очередным резким высказыванием Трампа в адрес социалистического правительства Кубы. Ранее он уже подвергал критике внутреннюю политику Гаваны и ее международные связи.
Заявления о возможном «падении» кубинского режима прозвучали на фоне серии резких высказываний Дональда Трампа в адрес других правительств. Ранее он критиковал киевский режим за медлительность в ходе мирных переговоров с Россией, призывая Украину поторопиться с решениями по урегулированию конфликта в эфире телеканала Fox News.