«Путин — не вербовщик, а дипломат»

— Демократы, конечно, из своих политических соображений будут выступать против Трампа. Но и внутри Республиканской партии есть довольно влиятельные группы, те же неоконы, которые не поддерживают концепцию Трампа о налаживании отношений с Россией. Возьмите сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов, — ред.), который инициировал ряд антироссийских законопроектов. Да, он встроился в линию Трампа, но Трамп недавно его приглашал к себе и, по всей видимости, сказал, что инициативы сенатора мешают ему. Поскольку Грэму в 2026 году переизбираться, поддержка президента для него важна, вряд ли он пойдет против Трампа. Но его убежденность в том, что Россия — противник США, никуда не ушла.