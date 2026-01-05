Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор принес соболезнования семье убитых в Усть-Илимске детей

Погибли 6-летняя девочка и 8-летний мальчик.

Источник: Комсомольская правда

В одной из семей Усть-Илимска Иркутской области произошла ссора между супругами — на почве ревности. По предварительным данным, жена уехала к матери, муж остался дома с детьми. Ночью 3 января в их квартире были обнаружены тела девочки 6 лет и 8-летнего мальчика. В убийстве подозревается их отец…

— По версии следствия, мужчина нанес множественные ножевые ранения детям. К тому моменту, когда сотрудники полиции проникли в квартиру, дети погибли. Сам мужчина скончался в больнице, — рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Следователи СК завели уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

— Приношу соболезнования родным погибших, — написал губернатор в соцсетях.