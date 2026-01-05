Губернатор принес соболезнования семье убитых в Усть-Илимске детей

В одной из семей Усть-Илимска Иркутской области произошла ссора между супругами — на почве ревности. По предварительным данным, жена уехала к матери, муж остался дома с детьми. Ночью 3 января в их квартире были обнаружены тела девочки 6 лет и 8-летнего мальчика. В убийстве подозревается их отец…
— По версии следствия, мужчина нанес множественные ножевые ранения детям. К тому моменту, когда сотрудники полиции проникли в квартиру, дети погибли. Сам мужчина скончался в больнице, — рассказал губернатор Игорь Кобзев.
Следователи СК завели уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
— Приношу соболезнования родным погибших, — написал губернатор в соцсетях.