Губернатор принес соболезнования семье убитых в Усть-Илимске детей

В одной из семей Усть-Илимска Иркутской области произошла ссора между супругами — на почве ревности. По предварительным данным, жена уехала к матери, муж остался дома с детьми. Ночью 3 января в их квартире были обнаружены тела девочки 6 лет и 8-летнего мальчика. В убийстве подозревается их отец…