В поселке в Прикамье часть домов осталась без тепла после разрушения котельной

По данным прокуратуры Пермского края, в результате аварии часть жилых домов в поселке остались без теплоснабжения. «Проводятся аварийно-восстановительные работы. На месте создан штаб по ликвидации последствий и восстановлению работоспособности котельной. Принимаются меры по обеспечению населения отопительными приборами, созданию мобильного пункта обогрева», — сообщает надзорный орган. В поселке Промысла оборудован пункт временного размещения граждан.