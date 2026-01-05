Ричмонд
В поселке в Прикамье часть домов осталась без тепла после разрушения котельной

Вечером 4 января в поселке Теплая Гора Горнозаводского округа произошло обрушение здания газовой котельной.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю, к месту происшествия было направлено 7 единиц техники и 17 человек личного состава. Погибших и травмированных нет.

По данным прокуратуры Пермского края, в результате аварии часть жилых домов в поселке остались без теплоснабжения. «Проводятся аварийно-восстановительные работы. На месте создан штаб по ликвидации последствий и восстановлению работоспособности котельной. Принимаются меры по обеспечению населения отопительными приборами, созданию мобильного пункта обогрева», — сообщает надзорный орган. В поселке Промысла оборудован пункт временного размещения граждан.

На место выехал прокурор Горнозаводского района Максим Трегубов. Организована проверка соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В ходе надзорных мероприятий действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка.