Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в индийском штате Ассам

В индийском штате Ассам на востоке страны зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 76 километрах к северо-востоку от города Гувахати, население которого составляет около 899 тысяч человек.

Источник: Life.ru

Очаг землетрясения залегал на относительно небольшой глубине — 10 километров. На данный момент информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее подземное колебание ощутили жители курортного города Сочи. Наиболее сильные толчки ощущались в районах Лазаревского и Лоо, вибрация была заметна даже на пятых-седьмых этажах. Некоторым пришлось временно покинуть свои дома. У кого-то с полок упали вещи, а в стенах появились трещины. Предварительно, магнитуда землетрясения оценивается почти в пять баллов, официальные данные ожидаются от сейсмологов.

