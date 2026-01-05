Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в индийском штате Ассам

Ранее подземное колебание ощутили жители курортного города Сочи. Наиболее сильные толчки ощущались в районах Лазаревского и Лоо, вибрация была заметна даже на пятых-седьмых этажах. Некоторым пришлось временно покинуть свои дома. У кого-то с полок упали вещи, а в стенах появились трещины. Предварительно, магнитуда землетрясения оценивается почти в пять баллов, официальные данные ожидаются от сейсмологов.