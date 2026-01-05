Ночь с огоньком: в Ташкенте горел рынок и автомобиль

Рынок «Кадышева» совсем недавно уже пережил крупный пожар, поэтому, когда над торговыми рядами снова поднялся чёрный дым, соцсети мгновенно закипели. Комментарии были традиционно апокалиптические: «Ну всё, это финал», «Застройщики решили добить рынок контрольным выстрелом — раз в первый раз не получилось».
Однако реальность оказалась куда прозаичнее, чем интернет-версии.
В МЧС сообщили, что звонок о возгорании в одном из магазинов на территории рынка поступил в 19:19. Уже через пять минут на месте работали четыре пожарно-спасательных подразделения. Пожар был локализован в 19:29 и полностью ликвидирован в 19:34.
В результате возгорания в магазине на площади около 20 квадратных метров были повреждены внутренние помещения и потолочная часть. К счастью, информации о пострадавших не поступало. Сейчас специалисты устанавливают причины пожара и размер ущерба. Так что в этот раз, можно сказать, пронесло.
Позже в соцсетях появилось ещё одно тревожное видео — на этот раз с объятым пламенем автомобилем «Лабо». Как уточнили в МЧС, возгорание произошло на улице Мирзо Турсунзоды в Янгихаётском районе.
Сообщение о пожаре поступило в 22:05. Пожарная техника прибыла на место в 22:13, а уже в 22:14 огонь был полностью потушен. Пострадавших нет.
Так что длинные выходные закончились по-настоящему огненно.