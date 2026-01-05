Ночь с огоньком: в Ташкенте горел рынок и автомобиль

В результате возгорания в магазине на площади около 20 квадратных метров были повреждены внутренние помещения и потолочная часть. К счастью, информации о пострадавших не поступало. Сейчас специалисты устанавливают причины пожара и размер ущерба. Так что в этот раз, можно сказать, пронесло.