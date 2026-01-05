Части СВУ для убийства генерала Кириллова замаскировали под стройматериалы

Составные элементы взрывного устройства, при помощи которого убили генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Илью Поликарпова, доставили из Польши под видом строительных принадлежностей. Об этом в понедельник, 5 января, рассказал участник процесса.
По его словам, доставку посылок с частями, необходимыми для сбора СВУ, из Варшавы в Москву организовывали координаторы.
— В одной из 10 арендованных квартир Ахмаджон Курбонов* собрал СВУ, с помощью которого было совершено преступление, — цитирует источник ТАСС.
Взрыв прозвучал 17 декабря 2024 года. Генерал-лейтенант вышел из подъезда дома, чтобы отправиться на работу. В этот момент Курбонов* привел в действие СВУ. Чем известен военнослужащий — в материале «Вечерней Москвы».
*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.