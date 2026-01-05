Части СВУ для убийства генерала Кириллова замаскировали под стройматериалы

Составные элементы взрывного устройства, при помощи которого убили генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Илью Поликарпова, доставили из Польши под видом строительных принадлежностей. Об этом в понедельник, 5 января, рассказал участник процесса.