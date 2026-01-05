После инцидента с кабелем следователи провели досмотр судна в Латвии

«Латвийские следователи в воскресенье взошли на судно в связи с инцидентом», — уточняет агентство.
По имеющейся информации, судно не задерживали, а его экипаж сотрудничает с полицией.
Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о повреждении в Балтийском море кабеля между Латвией и Литвой. Начато расследование. Как сообщили национальные центры по управлению кризисами, повреждение зафиксировано на участке между литовским посёлком Швентойи и латвийским городом Лиепая.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.