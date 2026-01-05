Ричмонд
После инцидента с кабелем следователи провели досмотр судна в Латвии

Полиция Латвии поднялась на борт судна в порту города Лиепая после сообщений о повреждении оптоволоконного кабеля в Балтийском море. Об этом пишет Reuters со ссылкой на правоохранителей.

Источник: Life.ru

«Латвийские следователи в воскресенье взошли на судно в связи с инцидентом», — уточняет агентство.

По имеющейся информации, судно не задерживали, а его экипаж сотрудничает с полицией.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о повреждении в Балтийском море кабеля между Латвией и Литвой. Начато расследование. Как сообщили национальные центры по управлению кризисами, повреждение зафиксировано на участке между литовским посёлком Швентойи и латвийским городом Лиепая.

