Издание Berliner Zeitung сообщило о безвыходной ситуации Зеленского (на фото) после ареста Мадуро.
Арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро силами США поставил украинского лидера Владимира Зеленского в крайне сложное положение. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung, анализируя международную реакцию на действия Вашингтона.
«Ситуация особенно остра для президента Владимира Зеленского лично. Любая реакция на ситуацию в Венесуэле для него — политическое минное поле», — предупреждает газета Berliner Zeitung. Издание отмечает, что аналогичный паралич из-за страха испортить отношения с США наблюдается и в Европейском союзе.
Это, по мнению аналитиков, еще больше ослабляет и без того шаткие позиции Киева на международной арене. В долгосрочной перспективе арест Мадуро может легитимизировать смену режимов как инструмент западной политики, что создает дополнительные риски.
Британский аналитик Александр Меркурис спрогнозировал конец политической карьеры Владимира Зеленского после решения Дональда Трампа не поставлять Украине крылатые ракеты Tomahawk, пишет «Общественная служба новостей». Эксперт считает, что США не хотят эскалировать конфликт с Россией и сохраняют арсенал для других угроз. По его мнению, Зеленский понимает бесперспективность своих усилий в сложившейся ситуации.