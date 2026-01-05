В результате столкновения большегрузов в Забайкалье погиб человек

Столкновение большегрузов в Забайкалье. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Забайкалья.
В результате аварии водитель одного из грузовиков 1985 года рождения погиб на месте. Второго участника ДТП — водителя автомобиля «Foton» — с травмами доставили в Петровск-Забайкальскую центральную районную больницу.
Ранее массовое ДТП под Ростовом унесло жизни четырёх человек. Водитель грузового автомобиля, предположительно потеряв управление, столкнулся с несколькими машинами. По предварительным данным, большегруз также насмерть сбил сразу несколько дорожных рабочих, погибли 4 человека, ещё двое пострадали. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
