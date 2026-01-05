Ричмонд
В результате столкновения большегрузов в Забайкалье погиб человек

На федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Забайкальском крае произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузных автомобилей. По данным Госавтоинспекции, столкновение произошло на 749-м километре трассы в Хилокском округе.

Источник: Life.ru

Столкновение большегрузов в Забайкалье. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Забайкалья.

В результате аварии водитель одного из грузовиков 1985 года рождения погиб на месте. Второго участника ДТП — водителя автомобиля «Foton» — с травмами доставили в Петровск-Забайкальскую центральную районную больницу.

Ранее массовое ДТП под Ростовом унесло жизни четырёх человек. Водитель грузового автомобиля, предположительно потеряв управление, столкнулся с несколькими машинами. По предварительным данным, большегруз также насмерть сбил сразу несколько дорожных рабочих, погибли 4 человека, ещё двое пострадали. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Больше новостей о ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.