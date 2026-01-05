Убил жену и юную свидетельницу: истории тюменских преступлений, исполнители которых получили пожизненное

Добравшись до соседки, женщина попросила вызвать скорую. Затем приехала и полиция. Гасанов к этому моменту покинул квартиру, оставив за собой два трупа. Детей, к счастью, он не тронул. Хотя ранее и говорил, что лучше убьет их, чем оставит в этой семье. Руслан написал родным смс с признанием, а затем позвонил в правоохранительные органы и все рассказал.