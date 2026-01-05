Убил жену и юную свидетельницу: истории тюменских преступлений, исполнители которых получили пожизненное

Оба преступления, о которых мы расскажем, были совершены при помощи ножей.
За последние десять лет в Тюменской области к пожизненному лишению свободы приговорили пятерых мужчин. Они совершали убийства, разбои, кражи и угоны. Ранее URA.RU рассказало о части происходивших зверств. Сегодня поговорим о еще двух ужасных историях.
Снова предупреждаем: дальнейший материал не рекомендуется к прочтению чувствительным людям. Об убийстве студентки, оказавшейся не в том месте и не в тот момент, а также о резне на глазах у детей — в материале агентства.
Молодая жена погибла от рук новоиспеченного супруга (архивное фото).
Убил жену через две недели после свадьбы.
Следующая трагедия развернулась в декабре 2017 года на улице Демьяна Бедного в Тюмени. Убийце — Александру Зилеву — на тот момент был 41 год. В этой квартире он жил со своей супругой, с которой они поженились за две недели до убийства, и ее дочерью.
В истории жизни Зилева уже было четыре судимости: за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, угрозу убийством, кражу и проникновение в жилище. По первым двум статьям он был освобожден условно-досрочно, по остальным отсидел от звонка до звонка.
Причиной ссоры с супругой, которая привела к кровавой расправе над двумя людьми, стали деньги. С лета 2017 года Зилев нигде не работал, жил за счет жены, и в ночь убийства она в очередной раз упрекнула его в этом.
Жертва умерла на месте преступления.
Умоляла пощадить.
Перед трагедией пара выпивала со своими знакомыми. Дома была и дочь будущей жертвы — падчерица Зилева. К девушке пришли подруги, они проводили время отдельно от матери и ее гостей.
В какой-то момент все начали расходиться. Уехала из дома и падчерица убийцы: она отправилась в гости, оставив в квартире одну из своих подруг, за которой вскоре должен был заехать ее парень. Но живой девушку он уже не увидел.
Зилев и его жена начали ссориться после полуночи. Недовольный претензиями супруги мужчина ударил ее по лицу, она ответила тем же. Тогда мужчина взял нож и начал наносить удары. Всего их было более 30: в лицо, грудь, живот.
Женщина кричала, просила мужа прекратить, но он не останавливался. Жертва пыталась спрятаться, побежала в сторону ванной, но преступник ее настиг ее в коридоре и добил. Позднее приехавшие на место сотрудники полиции обнаружат кровь не только на полу: отпечатки окровавленных рук убитой останутся и на стенах, на которые она опиралась.
«Дядя Саша, что вы делаете? За что?».
О том, что в квартире они с женой (а вернее, уже с ее трупом) не одни, Зилев не знал. Правда открылась, когда на шум из комнаты падчерицы выбежала ее подруга — юная девушка, которой было всего 18,5 лет.
Ошеломленная свидетельница спросила: «Дядя Саша, что вы делаете?», и тут же получила удар ножом в грудь. Попятившись, девушка только смогла произнести: «За что?», после чего упала на диван. Зилев подошел к ней и нанес еще больше 20 ударов в грудь и лицо.
Обворовал трупы и сбежал.
После убийца начал готовиться к побегу. Он помыл нож и сам сходил в душ. Прибрал к рукам деньги и серебряные драгоценности, которые были в квартире, банковскую карту падчерицы, немного техники и ключи от машины убитой студентки.
Выйдя из дома, он сел в автомобиль и поехал к банкомату. Там снял с карты падчерицы 50 000 рублей. После зашел в магазин, взял водки и еды, и употребляя все это за рулем отправился в сторону Курганской области. но далеко не уехал: в какой-то момент потерял управление и улетел на машине в кювет. Там его уже и задержали полицейские.
Дозвониться до мамы и подруги девушка уже не смогла.
Она звонила и кричала, что ее убивают.
Первой тревогу забила дочь убитой женщины. увидев, что с ее карты сняли крупную сумму, она начала звонить маме, отчиму и подруге, но никто не отвечал. Затем ей в социальной сети «Вконтакте» написал друг парня ее подруги, которая на тот момент уже была мертва.
Как сообщил парень, девушка звонила своему возлюбленному и кричала, что ее убивают и насилуют. Испуганная дочь сразу бросилась домой. Возле здания уже были полицейские и парень убитой студентки, который и вызвал силовиков. Все вместе они зашли в квартиру, где и обнаружили тела…
По итогу Зилев свою вину признал. Суд, оценив все доказательства, пришел к выводу: человек, находившийся в местах лишения свободы четыре раза, должных выводов для себя не сделал. Поэтому из колонии он больше никогда не выйдет.
Щадить своих жертв преступник не собирался.
Убивал при детях.
Последняя история в нашей подборке самая свежая. Многие тюменцы ее помнят: 19 февраля 2023 года 38-летний Руслан Гасанов пришел в квартиру на Тульской, где ранил свою бывшую жену, убил ее мать и сожителя. Причем расправа происходила на глазах у двух малолетних детей…
Гасанов и его бывшая супруга поженились в 2017 году. В браке у них родились четверо наследников, двое из которых, к сожалению, имели инвалидность. Жила пара не счастливо: как рассказали свидетели по делу, муж поднимал на женщину руку, они выпивали и часто ругались.
В сентябре 2018 года Руслан был арестован, затем — осужден и отправлен отбывать наказание. Из колонии он вышел осенью 2022-го. К тому моменту жена с ним развелась и жила с другим мужчиной. Гасанов был этим недоволен: он требовал, чтобы пара рассталась, а детей отдали ему. Мол, жена плохо за ними ухаживает и подвергает опасности. С этими жалобами мужчина обращался в самые разные инстанции, но проверки показывали: семья живет нормально, у малышей есть все необходимое.
Бывший муж не давал жизни новой семье и постоянно им угрожал. По словам самого мужчины 19 февраля 2023 года он решил: сегодня дети окажутся с ним, либо он всех убьет. Взяв два ножа, тюменец отправился на Тульскую…
После убийства мужчина позвонил в полицию и все рассказал.
«Я тебя предупреждал, что так будет!».
Оказавшись внутри квартиры (бывшая супруга не мешала ему видеться с детьми и приходить к ним), Руслан начал ссориться с сожителем экс-возлюбленной. Он требовал, чтобы Гасанов починил ручку двери, которую сломал в прошлый визит. Завязалась потасовка. В какой-то момент будущая жертва вышел и вернулся с дубинкой, которой начал бить Руслана. Тот же выхватил нож и начал наносить удары.
Пострадавший, его сожительница и ее мама убежали в другую комнату. Гасанов последовал за ними. Сначала он снова напал на своего оппонента, но в процессе сломал нож. Тогда Руслан взял второй и начал расправу над бывшей женой: ее он ударил около четырех раз. Маму экс-супруги он бил в спину, сломав о женщину второй нож: клинок остался в теле.
Дальше преступник продолжил добивать мужчину: на кухне он взял еще один нож, а в комнате — ту самую дубинку. С криком «Я тебя предупреждал, что так будет, чтобы ты держался от детей подальше!» бил до тех пор, пока и третий нож не сломался…
В какой-то момент бывшей жене, которая была еще в сознании, удалось сбежать из квартиры. С собой она увела двух детей, которые видели кровавую сцену (позднее они также давали свои показания). Еще двое несовершеннолетних — инвалиды, остались внутри.
Добравшись до соседки, женщина попросила вызвать скорую. Затем приехала и полиция. Гасанов к этому моменту покинул квартиру, оставив за собой два трупа. Детей, к счастью, он не тронул. Хотя ранее и говорил, что лучше убьет их, чем оставит в этой семье. Руслан написал родным смс с признанием, а затем позвонил в правоохранительные органы и все рассказал.
Судили мужчину через 10 месяцев после того, как произошла трагедия. Совокупный вердикт — пожизненное лишение свободы.