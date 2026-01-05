Самые громкие приговоры по курганским уголовным делам в 2025 году

Следственные органы установили, что Ермакова систематически вводила в заблуждение клиентов из Курганской области и соседних регионов. Она заключала договоры на пластические операции, брала предоплату, но либо не выполняла услуги вовсе, либо делала это не полностью, отказывая в возврате денег. Обманутыми оказались более 120 человек, ущерб превысил 7 миллионов рублей. Прокуратура Курганской области подчеркивала злостное неисполнение судебных решений о компенсациях, что усугубляло обвинения по более чем 100 эпизодам преступлений. Клиника неоднократно попадала в скандалы: пациенты жаловались на качество услуг и угрозы здоровью, что привело к иску Роспотребнадзора о ее ликвидации еще в 2019 году.