Самые громкие приговоры по курганским уголовным делам в 2025 году

Самые громкие приговоры курганских судов в 2025 году.
Суды Курганской области в 2025 году вынесли несколько важных решений. Одним из самых громких приговоров стоит назвать решение по скандальному строительству школы — был мягко осужден экс-чиновник Игорь Минин и оправдан застройщик Артур Седой.
Также прозвучали приговоры другим бывшим чиновникам. Были осуждены экс-силовик и врач. О всех самых интересных приговорах — в итоговом за 2025 год обзоре URA.RU.
Квартиры для сирот.
Курганский городской суд вынес оправдательный приговор бывшему директору регионального департамента имущественных и земельных отношений Михаилу Герштанскому, обвинявшемуся в превышении должностных полномочий. Экс-чиновника обвиняли в приобретении за бюджетные средства некачественного жилья в городах Катайске и Щучьем. Сам Герштанский вину отрицал и утверждал, что действовал в рамках своих полномочий. Суд согласился с позицией обвиняемого и 16 июня признал его невиновным в превышении полномочий в связи с отсутствием событий преступлений. Прокуратура подала апелляционное представление, но облсуд оставил решение без изменения.
Суды по делу Герштанского длились с 2022 года. Следственные органы также утверждали, что в 2016—2019 годах чиновник подписал документы о покупке жилых помещений в селах Сафакулево и Яланское по завышенной стоимости — около 11 млн рублей из бюджета. Эти квартиры, предназначенные для детей-сирот, якобы также не соответствовали строительно-техническим нормам и санитарным требованиям, что привело к ущербу региону.
Первое рассмотрение по делу о жилье для сирот в Сафакулево завершилось в июне 2024 года: суд признал Герштанского виновным по ч. 2 ст. 286 УК РФ, назначив три года условного лишения свободы с испытательным сроком три года, запрет на госдолжности на два года и взыскание 11 млн рублей. Обвиняемый вину не признал, его адвокаты обжаловали приговор. В октябре-ноябре 2024-го Курганский областной суд отменил решение из-за процессуальных нарушений и вернул дело на новое рассмотрение в ином составе судей. Повторное рассмотрение закончилось в самом конце 2025 года — Герштанский был признан невиновным. За ним признали право на реабилитацию.
Скандалы в самой большой школе.
Суд поставил точку в громком деле о строительстве самой большой в Кургане школы на 1500 учеников, где фигурировали экс-глава управления капитального строительства Игорь Минин и застройщик Артур Седой. Следствие обвинило их в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями: в 2021 году глава УКС заключило контракт на 1 млрд рублей с компанией «Авиапромстрой», связанной с Седым, без должной проверки подписав акты о поставках оборудования на 11 млн рублей, хотя оно появилось на объекте лишь через два года. Общий ущерб следователи оценили в 11,3 млн рублей, но его полностью возместили до суда.
Следственный процесс растянулся почти на два года — с задержаний в ноябре 2023-го до приговоров в июле и октябре 2025-го. Минин провел в СИЗО более полугода, категорически отрицая вину: он утверждал, что доверился подрядчикам, а расчеты ущерба основаны на ошибочной экспертизе МВД, которую опровергла независимая проверка. Седой, гендиректор фирмы, тоже не признал претензий, ссылаясь на фактическое выполнение работ.
Первая инстанция признала Минина виновным по ч.3 ст. 286 УК РФ, назначив год лишения свободы условно с заменой на принудительные работы и удержанием 10% зарплаты, но время в СИЗО поглотило срок — его освободили от исполнения наказания прямо в зале суда. Бизнесмен Артур Седой был полностью оправдан — суд не нашел признаков мошеннических действий при строительстве. Школа, как неоднократно заявлял директор строительной фирмы, достроена, сдана и работает — никаких дополнительных средств из бюджета на нее не выделялось.
Штраф скандальному врачу.
Курганский сосудистый хирург Андрей Руденко, известный своими сложными операциями на аорте и спасением сотен жизней, оказался в центре громкого уголовного дела о мошенничестве. Следственные органы обвинили его в том, что в 2021—2023 годах, занимая пост заведующего отделением в областной клинической больнице, он обманул пациентов и их родственников, незаконно принимая от них деньги как должностное лицо. Хирург якобы использовал служебное положение, брал деньги якобы на оборудование для больницы, а средства тратил на личные нужды. Ему было предъявлено обвинение во взяточничестве, превышении полномочий и некачественном оказании помощи, приведшее к смерти пациентки. Последнее дело было впоследствии закрыто судом из-за изменений в законах.
В апреле 2025-го суд первой инстанции признал Руденко виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). Вместо запрошенных прокурором пяти лет колонии ему назначили штраф в 250 тысяч рублей — смягчающие обстоятельства, включая отсутствие судимостей и положительные отзывы, сыграли роль. По делу о взятке Руденко был оправдан. Арест имущества, наложенный ранее, суд снял. Дело Руденко вызвало резонанс в медицинском сообществе: одни называют его жертвой бюрократии, другие — примером коррупции в здравоохранении.
Штраф за некачественные дороги.
Курганский суд вынес приговор бывшему директору ГКУ «Курганавтодор» Павлу Ганину, обвиненному в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями. По версии следствия, в ноябре-декабре 2022 года Ганин вместе с подчиненным Алексеем Анисимовым приняли и оплатили невыполненные работы по ремонту дорог в Половинском округе, что привело к ущербу бюджету свыше 20 млн рублей. Речь шла о некачественном асфальтировании и отсутствии фактически выполненных объемов на объектах региональной программы, где подрядчики сдали фиктивные акты.
Ганин полностью признал вину и активно сотрудничал со следствием, что позволило рассмотреть дело в особом порядке. Прокуратура запросила для него три года колонии общего режима, запрет на руководящие должности на три года и взыскание более 5 млн рублей ущерба. Но суд вынес мягкий приговор: экс-директора признали виновным по ст. 285 УК РФ и оштрафовали на 350 тыс. рублей.
Апелляционная инстанция изменила приговор, дополнив его новым наказанием. Ганину запретили на два года занимать руководящие должности в государственных структурах.
Приговор за Toyota Camry.
Бывший глава Целинного района Курганской области Иван Светличный получил штраф в размере два миллиона за коррупцию в виде взятки автомобилем. Следствие установило, что в сентябре 2018 года, сразу после назначения на пост, он принял от представителей ООО «Уралкотел» автомобиль Toyota Camry стоимостью свыше 720 тысяч рублей. Прокуратура расценила это как плату за общее покровительство интересам компании на территории района, включая льготы и содействие в контрактах.
Светличный свою вину не признал, настаивая на законности передачи машины. Он приобрел его на договорных основаниях в рассрочку у бывшего работодателя. Дело прошло через несколько судебных инстанций: дважды районные суд первой инстанции оправдали экс-главу за отсутствием состава преступления, но прокуратура несколько раз обжаловала вердикт. В итоге летом 2025 года суд признал Светличного виновным по делу о взятке. Его приговорили к штрафу в размере 2 000 000 рублей. Наказание соединили с приговором о превышении полномочиями при распределении премий — штраф вырос до 2,3 миллиона. Также Светличному придется вернуть государству денежные средства в размере 460 тысяч (сумма взятки). Экс-чиновник запросил рассрочку на выплаты, а также подал кассационную жалобу на решение суда.
Дело о расстреле 1993 года членами группировки «Локомотив».
Одним из самых громких приговоров года стало оправдание бывших жителей Кургана Олегу Дубову и Олегу Урюпину, обвиняемым в тяжком преступлении. Следственные органы вменяли им участие в организованной группе и совершение особо тяжких насильственных действий, в частности, причастность к расстрелу членов семьи Шароянов в декабре 1993 года. По версии обвинения, подсудимые входили в криминальную структуру «Локомотив», действовавшую в регионе в 90-е годы, и напрямую причастны к убийствам, совершенным с особой жестокостью для устрашения конкурентов и укрепления позиций группы.
Бизнесмен Дубов и спортсмен Урюпин категорически не признавали вину, настаивая на фабрикации дела и отсутствии доказательств. Их защита опиралась на показания свидетелей, сомнения в экспертизах и хронологию событий, подчеркивая, что фигурант Дубов уже привлекался к ответственности по делу об участии в убийстве и второй раз делать это незаконно. Обвинение же ссылалось на свидетельства соучастников, баллистические экспертизы и архивные материалы, собранные СКР после долгого расследования. Обвинение носило политический оттенок — Дубов ранее являлся зятем первого курганского губернатора Олега Богомова. Подсудимый заявлял, что от него требовали дать показания на бывшего тестя.
В мае 2025 года горсуд Кургана оправдал обоих по вердикту присяжных, сочтя недоказанным участие в преступлении. Однако прокуратура обжаловала решение, объявив о процессуальных нарушениях. Апелляционный суд отменил оправдательный приговор, направив дело на новое рассмотрение. Дубов не стал дожидаться нового процесса и ушел по контракту с Минобороны в зону СВО. Урюпин ждет суда, который пока не начался — уже три месяца суд не может собрать коллегию присяжных заседателей.
Дело всколыхнуло Курганскую область, где криминальные разборки 90-х остаются болезненной темой. Прокуратура добилась пересмотра, подчеркнув важность восстановления справедливости для жертв. Общество разделилось: одни видят в судебном процессе триумф правосудия, другие — расправу над невиновными.
Приговор с отменой экс-главе УКС Кургана.
Экс-директор управления капстроительства Кургана Андрей Чудаков успел попасть за решетку по делу о нарушениях при строительстве канализационной системы в микрорайоне Восточный, а затем выйти на свободу. Следствие обвинило его в превышении должностных полномочий: Чудаков якобы незаконно утвердил изменение метода прокладки труб без корректировки проектной документации, что нарушило нормы и привело к задержке ввода объекта в эксплуатацию. Обвинение ссылалось на акты выполненных работ с недостоверными данными об объемах и видах работ на 35 млн рублей, что позволило подрядчику получить необоснованные средства.
Чудаков вины не признал. На суде он заявил, что экспертизы были дефектными, ущерба бюджету он не причинил, а дело сфабриковано — в проекте участвовали три организации, но расследовали только одну. Защита подчеркивала процессуальные нарушения и заявляла, что объект был принят городскими властями, а вести строительство открытым способом было опасно для жителей района.
В сентябре Курганский горсуд первой инстанции признал Чудакова виновным в превышении полномочий по ст. 286 УК РФ, приговорив к четырем годам колонии общего режима, штрафу в 100 тыс. рублей и запрету на госдолжности на 2 года. Гражданский иск прокуратуры на 35 млн остался без рассмотрения. Экс-чиновника взяли под стражу в зале суда, он был направлен в СИЗО, где пробыл три месяца.
Апелляция изменила ситуацию. Курганский облсуд 16 декабря отменил приговор полностью, вернув дело в прокуратуру области для устранения процессуальных препятствий. Чудакова выпустили на свободу.
Танец на мемориале.
В Кургане летом 2025 года разгорелся уголовный скандал: 35-летняя местная жительница станцевала на Мемориальном комплексе воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах XX века. Инцидент произошел 25 июля около 23:00 — пьяная женщина забралась на мемориал и начала двигаться в такт музыке из телефона, что зафиксировали прохожие и передали полиции. Ее быстро задержали; подозреваемая дала признательные показания, объяснив поступок алкогольным опьянением.
Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ — осквернение символов воинской славы России и публичное оскорбление памяти защитников Отечества. Подсудимая полностью признала вину и раскаялась.
Курганский городской суд вынес приговор 25 ноября 2025 года. Женщину оштрафовали на один миллион рублей — максимальное наказание по статье. Решение вступило в силу без апелляции.
Приговор за мигрантов.
Бывшая капитан полиции из отдела МВД «Катайский» Алена Васильева получила два года колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей за организацию незаконной миграции группой лиц и 16 служебных подлогов. Районный суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 322.1 и 292 УК РФ, но отложил основное наказание до 14-летия ее ребенка. Также женщине на 1,5 года запретили миграционные должности на госслужбе. По обвинению в превышении полномочий бывшая сотрудница была оправдана.
Ее подельник-предприниматель отделался условными 1,5 годами колонии и штрафом 300 тысяч. Скандал в отделе миграции всплыл в январе 2024-го: Васильева якобы помогала незаконно оформлять мигрантов, которые приезжали на работу. Нарушения были вскрыты внутренней службой безопасности УМВД. Женщину сначала поместили в СИЗО, потом перевели под домашний арест.
Первый приговор за пожар 2023 года.
В Курганской области завершилось громкое дело о халатности чиновницы Елены Трубиной, главы МКУ Кетовского района, чьи упущения привели к катастрофическому пожару в деревне Логоушка весной 2023 года. Огонь уничтожил 79 домов, оставив сотни жителей без крова в условиях особого противопожарного режима. Один человек погиб. Следствие обвинило Трубину в том, что она не обеспечила деревню первичными средствами пожаротушения: не организовала создание минерализованных полос, не подготовила опашки вокруг строений, не провела инструктажи с населением и не контролировала соблюдение противопожарных мер. Эти меры, по мнению прокуратуры, могли локализовать возгорание и предотвратить трагедию.
Суд первой инстанции — Кетовский районный — признал ее виновной по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая тяжкие последствия). Ей назначили 3 года колонии-поселения.
Апелляционный суд Курганского областного суда учел смягчающие обстоятельства — положительную характеристику, наличие несовершеннолетних детей и частичное признание упущений, — и сократил срок до 2 лет 6 месяцев колонии-поселения. Трубина будет отбывать наказание по достижении ее ребенком 14-летнего возраста.
Приговор за пластику и мошенничество.
В Тюмени также был вынесен приговор по громкому делу о скандальной курганской клинике пластической косметологии «Персона Нова». Владелица медицинского центра Марина Ермакова получила 3,5 года колонии общего режима за мошенничество и присвоение чужих средств на сумму 6,5 миллиона рублей. Это решение суда стало итогом расследования, длившегося несколько лет, и завершило череду жалоб пациентов на обман и некачественные услуги.
Следственные органы установили, что Ермакова систематически вводила в заблуждение клиентов из Курганской области и соседних регионов. Она заключала договоры на пластические операции, брала предоплату, но либо не выполняла услуги вовсе, либо делала это не полностью, отказывая в возврате денег. Обманутыми оказались более 120 человек, ущерб превысил 7 миллионов рублей. Прокуратура Курганской области подчеркивала злостное неисполнение судебных решений о компенсациях, что усугубляло обвинения по более чем 100 эпизодам преступлений. Клиника неоднократно попадала в скандалы: пациенты жаловались на качество услуг и угрозы здоровью, что привело к иску Роспотребнадзора о ее ликвидации еще в 2019 году.
Ермакова категорически не признавала вину, утверждая, что выполняет обязательства, а жалобы — это вымогательство. Суд не принял ее позицию, квалифицировав действия как мошенничество в особо крупном размере. Дело рассматривали в Тюмени из-за процессуальных обстоятельств, хотя скандал разгорелся в Кургане. На решение суда подана апелляционная жалоба.