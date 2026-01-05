Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европа будет максимально затягивать украинский конфликт

Европейские лидеры не заинтересованы в скором завершении украинского конфликта. Об этом в интервью UA.RU сказал доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров.

Эксперт Андрей Сидоров объяснил, почему европейцы не хотят завершать конфликт на Украине.

Европейские лидеры не заинтересованы в скором завершении украинского конфликта. Об этом в интервью UA.RU сказал доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров.

«В Европе считают, что Трампа надо пережить, просто пересидеть, потому что после него придет кто-то другой. Еще и поэтому они надеются, что демократы получат хотя бы одну палату конгресса. Они будут затягивать разрешение украинского конфликта, хотя Дональд Трамп давит на Зеленского, потому что ему хватает внутренних проблем», — отметил Сидоров.

В конце ноября 2025 года США представили мирный план по Украине, который состоял из 28 пунктов. В процессе переговоров с Россией, Европой и Украиной, по информации СМИ, документ сократился до 20 пунктов. Российская сторона неоднократно заявляла, что некоторые пункты плана категорически не приемлемы для РФ.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше