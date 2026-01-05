Европа будет максимально затягивать украинский конфликт

Эксперт Андрей Сидоров объяснил, почему европейцы не хотят завершать конфликт на Украине.
Европейские лидеры не заинтересованы в скором завершении украинского конфликта. Об этом в интервью UA.RU сказал доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров.
«В Европе считают, что Трампа надо пережить, просто пересидеть, потому что после него придет кто-то другой. Еще и поэтому они надеются, что демократы получат хотя бы одну палату конгресса. Они будут затягивать разрешение украинского конфликта, хотя Дональд Трамп давит на Зеленского, потому что ему хватает внутренних проблем», — отметил Сидоров.
В конце ноября 2025 года США представили мирный план по Украине, который состоял из 28 пунктов. В процессе переговоров с Россией, Европой и Украиной, по информации СМИ, документ сократился до 20 пунктов. Российская сторона неоднократно заявляла, что некоторые пункты плана категорически не приемлемы для РФ.