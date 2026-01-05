Ричмонд
СВО
Силы ПВО за ночь уничтожили три беспилотника над двумя регионами РФ

Силы противовоздушной обороны сбили за ночь три беспилотника над российскими регионами. Об этом в понедельник, 5 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Новость дополняется.