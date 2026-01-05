Ричмонд
Над Россией ночью сбили три беспилотника, включая один летевший на Москву

Силы ПВО перехватили над территорией РФ три украинских беспилотника.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны ночью сбили над территорией России три украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, два БПЛА перехватили в Московском регионе, причем один из них направлялся в сторону Москвы, а еще один беспилотный летательный аппарат был ликвидирован в Рязанской области.

Атаки отражались в период с 23:00 до 07:00 мск, уточнило министерство.

До этого, с 20:00 до 23:00 мск, как заявляло Минобороны, средства ПВО нейтрализовали над российскими регионами 41 беспилотник ВСУ: в Московском регионе, Курской, Рязанской, Белгородской, Липецкой, Владимирской, Тверской и Воронежской областях.

