Над Россией ночью сбили три беспилотника, включая один летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны ночью сбили над территорией России три украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, два БПЛА перехватили в Московском регионе, причем один из них направлялся в сторону Москвы, а еще один беспилотный летательный аппарат был ликвидирован в Рязанской области.
Атаки отражались в период с 23:00 до 07:00 мск, уточнило министерство.
До этого, с 20:00 до 23:00 мск, как заявляло Минобороны, средства ПВО нейтрализовали над российскими регионами 41 беспилотник ВСУ: в Московском регионе, Курской, Рязанской, Белгородской, Липецкой, Владимирской, Тверской и Воронежской областях.
