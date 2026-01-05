За ночь расчёты ПВО сбили три дрона над Московским регионом и Рязанской областью

«В течение прошедшей ночи с 23.00 4.01 до 7.00 5.01 дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: два — над Московским регионом, в том числе один, летевший на Москву, и один БПЛА уничтожен над территорией Рязанской области», — уточнили в ведомстве.
Тем временем, Армия России массово атаковала украинскую энергетику и военные объекты. Удар наносили БПЛА «Герань-3» и ракеты «Искандер-М». Мощные взрывы прозвучали в Киевской области и Чернигове. Взрывы прогремели в городе Славутич Киевской области. Сообщается, что удары наносились по подстанции 330 кВ. В городе перебои с электроэнергией. Серия взрывов также прогремела в Киеве. Предварительно, была атакована самая мощная (на 2012 год) теплоэлектроцентраль Украины ТЭЦ-6.
