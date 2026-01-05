Взрыв в котельной оставил без отопления жителей поселка в Пермском крае

«В результате аварии без теплоснабжения остались 38 домов, детский сад 37, средняя школа поселка», — говорится в сообщении ЕДДС Горнозаводского округа. На фото в соцсетях видно, что строение котельной обрушилось. Это подтверждают и в ГУ МЧС по Пермскому краю. В ведомстве говорят, что пострадавших нет.