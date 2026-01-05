Российские силовые структуры сообщили, что Вооружённые силы Украины перебрасывают спецподразделение Главного управления разведки (ГУР) «Центр Тимура» с волчанского направления для восстановления численности личного состава.
По данным Telegram-канала «Северный ветер», это подразделение, которое ранее активно применялось в штурмовых операциях, теперь будет задействовано для пополнения потерь.
«Военное руководство ВСУ направляет подразделение Главного управления разведки “Центр Тимура” с волчанского участка для восполнения потерь. Обычно это подразделение выполняло функции штурмовой пехоты», — сообщил источник.