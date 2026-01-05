В квартире исчезнувшей семьи Усольцевых нашли просроченные загранпаспорта

Никто их свидетелей, опрошенных сотрудниками СК, не подтвердил версию побега, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.
Источник агентства в правоохранительных органах уточнил: дома у Усольцевых найдены заграничные паспорта с истекшим сроком действия. Многочисленные штампы в этих документах говорят о том, что супруги часто выезжали за пределы России. Однако заявлений о получении новых загранпаспортов Усольцевы не подавали.
Накануне появилась информация о том, что в день исчезновения Ирина, Арина и Сергей Усольцевы направлялись к горе Мальвинка, где находится пирамидальный «камень желаний» — это место посещают многие туристы.
Ранее, в первых числах января, сотрудники СК рассказали, что в рамках уголовного дела об исчезновении семьи опрошены свыше 100 человек.
Семья Усольцевых бесследно пропала в тайге Партизанского района 28 сентября 2025 года. Поиски успехом не увенчались.