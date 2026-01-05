В квартире исчезнувшей семьи Усольцевых нашли просроченные загранпаспорта

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил: дома у Усольцевых найдены заграничные паспорта с истекшим сроком действия. Многочисленные штампы в этих документах говорят о том, что супруги часто выезжали за пределы России. Однако заявлений о получении новых загранпаспортов Усольцевы не подавали.