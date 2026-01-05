Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Застрявший на путях автовоз на три часа перекрыл движение трамваев в Челябинске

В Челябинске на трамвайных путях застрял трал с машинами.

Источник: Соцсети

Ранним утром 5 января на проспекте Победы на трамвайных путях застрял груженый автомобилями трал.

По данным ЧелябГЭТ, движение по проспекту от Горького до Российской было закрыто, трамваи пустили в объезд. Движение восстановили только к 9:33.