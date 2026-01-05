Застрявший на путях автовоз на три часа перекрыл движение трамваев в Челябинске

Ранним утром 5 января на проспекте Победы на трамвайных путях застрял груженый автомобилями трал.
По данным ЧелябГЭТ, движение по проспекту от Горького до Российской было закрыто, трамваи пустили в объезд. Движение восстановили только к 9:33.
В Челябинске на трамвайных путях застрял трал с машинами.
Ранним утром 5 января на проспекте Победы на трамвайных путях застрял груженый автомобилями трал.
По данным ЧелябГЭТ, движение по проспекту от Горького до Российской было закрыто, трамваи пустили в объезд. Движение восстановили только к 9:33.