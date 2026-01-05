Политолог Сидоров: диалог России и США «завис» из-за Украины

По словам политолога, украинский конфликт «оказался той пробкой в бутылке, которая не дает возможности восстанавливать российско-американские отношения». «Если не будет подвижек в украинском конфликте, думаю, какого-то более широкого обсуждения тоже не будет, потому что это расширит повестку дня. А для Трампа это вопрос его собственного престижа: сможет ли он урезонить Зеленского и своих союзников по НАТО, убедить их согласиться на предложенные им условия, которые можно консолидировано предлагать для обсуждения России, — вот на этом, по-моему, он сейчас зациклен», — заключил эксперт.