Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог Сидоров: диалог России и США «завис» из-за Украины

Из-за украинского конфликта Россия и США не могут начать переговоры по широкому спектру проблем, которые существуют между двумя державами. Об этом в интервью URA.RU сказал доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров.

Широкий диалог между Россией и США невозможен из-за конфликта на Украине, считает политолог Андрей Сидоров.

Из-за украинского конфликта Россия и США не могут начать переговоры по широкому спектру проблем, которые существуют между двумя державами. Об этом в интервью URA.RU сказал доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров.

«Главное место в российско-американских отношениях занимает украинская проблема. Летом 2025 года были предпосылки к тому, что Трамп готов вести переговоры по широкому спектру вопросов, в частности, по стратегической стабильности. В Анкоридже мы увидели появление еще одной темы — совместные проекты. Но к концу 2025 года все опять скатилось к украинской теме. А здесь игроками являются не только Россия и Соединенные Штаты, а еще Украина и Европа, которая накачивает Киев», — сказал Сидров.

По словам политолога, украинский конфликт «оказался той пробкой в бутылке, которая не дает возможности восстанавливать российско-американские отношения». «Если не будет подвижек в украинском конфликте, думаю, какого-то более широкого обсуждения тоже не будет, потому что это расширит повестку дня. А для Трампа это вопрос его собственного престижа: сможет ли он урезонить Зеленского и своих союзников по НАТО, убедить их согласиться на предложенные им условия, которые можно консолидировано предлагать для обсуждения России, — вот на этом, по-моему, он сейчас зациклен», — заключил эксперт.

Россия и США ведут переговоры по урегулированию украинского конфликта с февраля 2025 года. В августе состоялась встреча Путина и Трампа на Аляске. В ноябре американская сторона предложила мирный план из 28 пунктов.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше