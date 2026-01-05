Политолог Сидоров: диалог России и США «завис» из-за Украины

Широкий диалог между Россией и США невозможен из-за конфликта на Украине, считает политолог Андрей Сидоров.
Из-за украинского конфликта Россия и США не могут начать переговоры по широкому спектру проблем, которые существуют между двумя державами. Об этом в интервью URA.RU сказал доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров.
«Главное место в российско-американских отношениях занимает украинская проблема. Летом 2025 года были предпосылки к тому, что Трамп готов вести переговоры по широкому спектру вопросов, в частности, по стратегической стабильности. В Анкоридже мы увидели появление еще одной темы — совместные проекты. Но к концу 2025 года все опять скатилось к украинской теме. А здесь игроками являются не только Россия и Соединенные Штаты, а еще Украина и Европа, которая накачивает Киев», — сказал Сидров.
По словам политолога, украинский конфликт «оказался той пробкой в бутылке, которая не дает возможности восстанавливать российско-американские отношения». «Если не будет подвижек в украинском конфликте, думаю, какого-то более широкого обсуждения тоже не будет, потому что это расширит повестку дня. А для Трампа это вопрос его собственного престижа: сможет ли он урезонить Зеленского и своих союзников по НАТО, убедить их согласиться на предложенные им условия, которые можно консолидировано предлагать для обсуждения России, — вот на этом, по-моему, он сейчас зациклен», — заключил эксперт.
Россия и США ведут переговоры по урегулированию украинского конфликта с февраля 2025 года. В августе состоялась встреча Путина и Трампа на Аляске. В ноябре американская сторона предложила мирный план из 28 пунктов.