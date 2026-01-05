Из пермского поселка Теплая гора жителей отправляют в соседний, где есть отопление

Принимаются меры по созданию мобильного пункта обогрева (архивное фото).
В Пермском крае для жителей поселка Теплая гора, которые остались без отопления из-за аварии на котельной, создан пункт временного размещения. Он расположен в соседнем поселке Промысла, сообщили в прокуратуре.
«На месте создан штаб по ликвидации последствий и восстановлению работоспособности котельной. Принимаются меры по обеспечению населения отопительными приборами, созданию мобильного пункта обогрева. В п. Промысла оборудован пункт временного размещения граждан», — говорится в telegram-канале прокуратуры Прикамья. На место ЧП выехал прокурор Горнозаводского района Максим Трегубов.
Здание котельной в результате аварии обрушилось в поселке Тепля гора в ночь на 5 января. Без отопления остались десятки домов, школа и детсад.