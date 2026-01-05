Семьям погибших в колодце детей в Менделеевске будет оказана помощь

«Трагедия произошла в Менделеевске. Двое десятилетних детей погибли, упав в колодец, расположенный рядом с несанкционированной горкой. Выражаю соболезнования близким и родным погибших. Семьям будет оказана вся необходимая поддержка», — написал Искандаров.
Расследование происшествия ведут правоохранительные органы. Установлено, что опасная горка и место для катания были несанкционированные, а колодец числится на балансе коммерческой организации.
Было дано распоряжение провести инспекцию территории муниципалитета. Искандаров подчеркнул, что все подобные заброшенные конструкции должны быть немедленно ликвидированы или надежно изолированы.
Ранее во Владимире девятилетний мальчик погиб, вылетев в овраг на тюбинге. Инцидент произошёл в частном секторе города в районе улицы Трудовой. По предварительным данным, школьник вылетел за пределы дороги и упал в овраг, получив тяжёлые травмы. Несмотря на то, что его оперативно доставили в областную детскую клиническую больницу, спасти его не удалось. По факту произошедшего следственное управление СК России по Владимирской области возбудило уголовное дело.
