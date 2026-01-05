Семьям погибших в колодце детей в Менделеевске будет оказана помощь

Ранее во Владимире девятилетний мальчик погиб, вылетев в овраг на тюбинге. Инцидент произошёл в частном секторе города в районе улицы Трудовой. По предварительным данным, школьник вылетел за пределы дороги и упал в овраг, получив тяжёлые травмы. Несмотря на то, что его оперативно доставили в областную детскую клиническую больницу, спасти его не удалось. По факту произошедшего следственное управление СК России по Владимирской области возбудило уголовное дело.