Раскрыты подробности подготовки убийства генерала Кириллова

СВУ для теракта против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника доставили из Варшавы частями, замаскировав под строительные принадлежности. Об этом ТАСС сообщил участник процесса. Подробности подготовки убийства военного общеопасным способом стали известны благодаря проведению судебного заседания.
«Координаторы организовали через посылки из Варшавы в Москву составных частей СВУ под видом разных строительных принадлежностей. В одной из 10 арендованных квартир Ахмаджон Курбонов* собрал СВУ, с помощью которого было совершено преступление», — говориться в материале издания со ссылкой на корреспондента в зале суда.
Басманный суд Москвы заочно арестовал Андрея Гедзика*, Саидакбара Гуломова* и Миржалола Одилова*, координаторов и куратора теракта. Дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.
2-й Западный окружной военный суд рассматривает в закрытом режиме. Всем фигурантам дела предъявлены обвинения в участии в террористической деятельности, теракте организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и прохождении обучения для терактов. Курбонов*и Сафарян* признали вину и раскаялись.
Ранее KP.RU сообщил, что генерал-лейтенант РХБЗ Игорь Кириллов погиб при взрыве своего автомобиля в Москве 17 декабря 2024 года. Вместе с ним был его помощник. СВУ было заложено под транспортное средство. СК практически сразу установил, что за терактом стоят украинские спецслужбы.
* — физические лица, признанные террористами и экстремистами на территории РФ.