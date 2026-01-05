Ричмонд
Два свердловчанина провалились под лед — один из них пропал, другой скончался

Два человека, катаясь на снегоходе, провалились под лед на Белоярском водохранилище (Свердловская область). Из воды удалось достать лишь одного, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

К спасательной операции подключилось МЧС.

«На акватории Белоярского водохранилища на снегоходе провалились под лед два человека. Один человек спасен специалистами МЧС России, поиски еще одного продолжаются», — пояснили в ведомстве.

Мужчина, которого получилось вытащить на сушу, вскоре скончался в реанимации. К поискам пропавшего подключатся водолазы.