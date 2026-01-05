Два свердловчанина провалились под лед — один из них пропал, другой скончался

К спасательной операции подключилось МЧС.
Два человека, катаясь на снегоходе, провалились под лед на Белоярском водохранилище (Свердловская область). Из воды удалось достать лишь одного, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«На акватории Белоярского водохранилища на снегоходе провалились под лед два человека. Один человек спасен специалистами МЧС России, поиски еще одного продолжаются», — пояснили в ведомстве.
Мужчина, которого получилось вытащить на сушу, вскоре скончался в реанимации. К поискам пропавшего подключатся водолазы.