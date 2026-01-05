Стало известно как устройства которым взорвали генерала Кириллова попало в Москву

Участник процесса рассказал, как детали взрывного устройства для убийства Кириллова (на фото) везли под видом стройматериалов.
Составные элементы самодельного взрывного устройства для теракта против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова доставлялись в Москву из Варшавы под видом стройматериалов. Об этом сообщил участник судебного процесса.
«Координаторы организовали через посылки из Варшавы в Москву составных частей СВУ под видом разных строительных принадлежностей. В одной из 10 арендованных квартир Ахмаджон Курбонов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) собрал СВУ, с помощью которого было совершено преступление», — рассказал собеседник. Его слова передает ТАСС.
Басманный суд Москвы заочно арестовал двух координаторов этой доставки, объявленных в международный розыск. В ходе суда по существу дела государственный обвинитель запросил для непосредственно собиравшего взрывное устройство Курбонова пожизненное лишение свободы.
Приговор четверым обвиняемым в теракте, приведшем к гибели начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, будет оглашен в январе 2026 года, при этом прокурор запросил для исполнителя пожизненное заключение, пишет «Царьград». Теракт произошел в декабре 2024 года в Москве, где замаскированное в электросамокате взрывное устройство убило генерала и его помощника. Исполнитель Ахмаджон Курбонов признал вину, заявив о вербовке украинскими спецслужбами, а другие обвиняемые помогали в подготовке преступления, тогда как трое координаторов были заочно арестованы и объявлены в розыск.
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и майор Илья Поликарпов погибли 17 декабря 2024 года в Москве в результате взрыва, который, согласно версии следствия, был организован украинской стороной. В материалах уголовного дела указано, что Ахмаджон Курбонов под руководством кураторов изготовил самодельное взрывное устройство, закрепил его на электросамокате и привел в действие дистанционно в момент, когда Кириллов выходил из своего дома. После произошедшего, по данным следствия, обвиняемый попытался скрыться в заранее арендованной конспиративной квартире.