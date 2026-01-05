Стало известно как устройства которым взорвали генерала Кириллова попало в Москву

Приговор четверым обвиняемым в теракте, приведшем к гибели начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, будет оглашен в январе 2026 года, при этом прокурор запросил для исполнителя пожизненное заключение, пишет «Царьград». Теракт произошел в декабре 2024 года в Москве, где замаскированное в электросамокате взрывное устройство убило генерала и его помощника. Исполнитель Ахмаджон Курбонов признал вину, заявив о вербовке украинскими спецслужбами, а другие обвиняемые помогали в подготовке преступления, тогда как трое координаторов были заочно арестованы и объявлены в розыск.