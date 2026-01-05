Ричмонд
Стало известно как устройства которым взорвали генерала Кириллова попало в Москву

Составные элементы самодельного взрывного устройства для теракта против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова доставлялись в Москву из Варшавы под видом стройматериалов. Об этом сообщил участник судебного процесса.

Участник процесса рассказал, как детали взрывного устройства для убийства Кириллова (на фото) везли под видом стройматериалов.

«Координаторы организовали через посылки из Варшавы в Москву составных частей СВУ под видом разных строительных принадлежностей. В одной из 10 арендованных квартир Ахмаджон Курбонов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) собрал СВУ, с помощью которого было совершено преступление», — рассказал собеседник. Его слова передает ТАСС.

Басманный суд Москвы заочно арестовал двух координаторов этой доставки, объявленных в международный розыск. В ходе суда по существу дела государственный обвинитель запросил для непосредственно собиравшего взрывное устройство Курбонова пожизненное лишение свободы.

Приговор четверым обвиняемым в теракте, приведшем к гибели начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, будет оглашен в январе 2026 года, при этом прокурор запросил для исполнителя пожизненное заключение, пишет «Царьград». Теракт произошел в декабре 2024 года в Москве, где замаскированное в электросамокате взрывное устройство убило генерала и его помощника. Исполнитель Ахмаджон Курбонов признал вину, заявив о вербовке украинскими спецслужбами, а другие обвиняемые помогали в подготовке преступления, тогда как трое координаторов были заочно арестованы и объявлены в розыск.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и майор Илья Поликарпов погибли 17 декабря 2024 года в Москве в результате взрыва, который, согласно версии следствия, был организован украинской стороной. В материалах уголовного дела указано, что Ахмаджон Курбонов под руководством кураторов изготовил самодельное взрывное устройство, закрепил его на электросамокате и привел в действие дистанционно в момент, когда Кириллов выходил из своего дома. После произошедшего, по данным следствия, обвиняемый попытался скрыться в заранее арендованной конспиративной квартире.

