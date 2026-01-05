Ричмонд
В Бурятии за праздничные три человека погибли в ДТП

Также инспекторы выявили более 1400 нарушений ПДД.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За период с 31 декабря по 4 января на дорогах Бурятии выявили 1 414 нарушений правил дорожного движения. За это же время произошло 120 аварий, в которых погибли 3 человека и пострадали 10. Об этом сообщили в МВД Бурятии.

— 100 водителей задержаны и отстранены от управления транспортным средством за езду в состоянии алкогольного опьянения, — поделились инспекторы.

29 человек отказались от освидетельствования, а 18 автомобилистов привлечены за повторное нарушение этого правила.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения в оставшиеся праздничные дни строго соблюдать ПДД, выбирать безопасную скорость, всегда использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Особую бдительность следует проявлять в местах возможного появления детей, а управление автомобилем в состоянии любого опьянения категорически недопустимо.