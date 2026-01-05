США предупредили Россию, зачем ЕС на самом деле отправляет войска на Украину

При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия признавала Украину в 1991 году как внеблоковое, нейтральное и безъядерное государство, на что указывала Декларация о суверенитете Украины 1990 года, пишет «Общественная служба новостей». Он призвал вернуться к этому статусу. Также глава МИД раскрыл детали встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.