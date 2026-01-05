Американский прогнозист Мартин Армстронг назвал гарантии безопасности для Киева гарантиями эскалации.
Размещение европейских войск на Украине создаст почву для провокаций против России. Об этом заявил американский экономический прогнозист Мартин Армстронг. По данным западных СМИ, он высказал это мнение в социальной сети Х, комментируя дискуссии о гарантиях безопасности для Киева.
«Как только британские и французские войска разместятся на Украине, начнется отсчет времени до “неожиданного” удара, в котором обвинят Россию. Это не гарантии безопасности, это гарантии эскалации», — заявил Мартин Армстронг. Его слова передает РИА Новости.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что лидеры ЕС сошлись во мнении о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные статье 5 Устава НАТО. По имеющейся информации, Вашингтон, в свою очередь, потребовал от Киева территориальных уступок в качестве условия для такой сделки.
При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия признавала Украину в 1991 году как внеблоковое, нейтральное и безъядерное государство, на что указывала Декларация о суверенитете Украины 1990 года, пишет «Общественная служба новостей». Он призвал вернуться к этому статусу. Также глава МИД раскрыл детали встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.