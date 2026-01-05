Жители Светлого ключа пожаловались Александру Бастрыкину на дорогу

Жители поселка Светлый ключ Красноярского района Самарской области обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Они пожаловались на состояние дороги на улице Садовой. По словам людей, дорога в плохом состоянии: там нет асфальта, зато есть ямы и колеи, а весной проезжую часть размывает.