Жители Светлого ключа пожаловались Александру Бастрыкину на дорогу

Жители поселка Светлый ключ Красноярского района Самарской области обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Они пожаловались на состояние дороги на улице Садовой. По словам людей, дорога в плохом состоянии: там нет асфальта, зато есть ямы и колеи, а весной проезжую часть размывает.
«Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Павлу Олейнику представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела», — сообщили в пресс-службе СК России.
Уголовное дело завели в региональном СУ СК, но прокурор Красноярского района отменил постановление о возбуждении уголовного дела. Обжаловать решение не получилось.