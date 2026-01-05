Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Светлого ключа пожаловались Александру Бастрыкину на дорогу

Жители поселка Светлый ключ Самарской области недовольны состоянием дороги на улице Садовой, они обратились за помощью к председателю СК РФ.

Источник: Комсомольская правда

Жители поселка Светлый ключ Красноярского района Самарской области обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Они пожаловались на состояние дороги на улице Садовой. По словам людей, дорога в плохом состоянии: там нет асфальта, зато есть ямы и колеи, а весной проезжую часть размывает.

«Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Павлу Олейнику представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела», — сообщили в пресс-службе СК России.

Уголовное дело завели в региональном СУ СК, но прокурор Красноярского района отменил постановление о возбуждении уголовного дела. Обжаловать решение не получилось.