Два человека провалились под лед на снегоходе: один скончался, другой пропал

Два человека провалились под лед в акватории Белоярского водохранилища. Инцидент произошел 4 января, в этот день они катались на снегоходе. Одного из мужчин успели достать из воды, но он скончался через час в реанимации.
Поиски второго продолжаются, к водохранилищу уже выдвинулись водолазы.
— Мужчины поехали на водохранилище ночью, была сильная метель. Скорее всего, тонкие участки льда засыпало снегом, они это не заметили, — сообщили «КП-Екатеринбург» в службе спасения Заречного. — В акватории толщина льда неравномерная из-за того, что Белоярская АЭС сбрасывает туда воду. В одной части лед может быть 30 сантиметров, в другой — 3 сантиметра.
Напомним, что в Свердловской области действуют 143 выхода на лед и 8 ледовых переправ. Они находятся в Гаринском, Серовском, Махневском муниципальных округах.