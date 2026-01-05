Два человека провалились под лед на снегоходе: один скончался, другой пропал

— Мужчины поехали на водохранилище ночью, была сильная метель. Скорее всего, тонкие участки льда засыпало снегом, они это не заметили, — сообщили «КП-Екатеринбург» в службе спасения Заречного. — В акватории толщина льда неравномерная из-за того, что Белоярская АЭС сбрасывает туда воду. В одной части лед может быть 30 сантиметров, в другой — 3 сантиметра.