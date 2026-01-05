«Стекла в домах вышибало»: очевидец о взрыве в котельной поселка Теплая гора в Пермском крае

Стекол лишились окна в соседних домах (архивное фото).
В момент аварии на котельной в поселке Теплая гора ударная волна не только обрушила здание объекта, но и выбила стекла соседних домов. От двери отбросило женщину-оператора котельной, которая хотела зайти внутрь. Об этом «КП-Пермь» рассказала местная жительница.
«Оператор пошла, вроде как, проверить датчики. Только первую дверь открыла и вот бахнуло. Ее в сугроб откинуло, но никаких травм, к счастью, она не получила. Рванул газ. Пожара не было, но ударная волна прошла мощная — в подъездах близлежащих домов стекла вышибало», — сообщила женщина.
Здание котельной в результате аварии обрушилось в поселке Тепля гора в ночь на 5 января. Без отопления остались десятки домов, школа и детсад. Жителям готовы раздавать обогреватели, также создан пункт временного размещения в соседнем поселке Промысла.