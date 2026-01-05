Поставки российской нефти в Индию увеличились несмотря на санкции США

Индийское издание Economic Times ранее указывало, что наращивание объемов поставок российского сырья в Индию свидетельствует о том, что российские экспортеры осваивают новые логистические маршруты для доставки нефти покупателям, тогда как индийские импортеры постепенно отказываются от прежней «осторожной позиции» в отношении закупок в России. По оценке газеты, увеличение импорта российской нефти означает, что индийские нефтеперерабатывающие заводы «вновь обретают уверенность» в поставках из РФ.