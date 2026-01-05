Поставки российской нефти в Индию увеличились несмотря на санкции США

Индия увеличила закупки российской нефти до 7,7 млн тонн в ноябре.
Поставки российской нефти в Индию достигли шестимесячного максимума в ноябре 2025 года, составив 35,1% от всего индийского импорта. Такие данные опубликовала газета The Hindu со ссылкой на индийское министерство торговли и промышленности.
«В ноябре 2025 года Индия получила из России 7,7 миллионов тонн сырой нефти, что составило 35,1% от всего закупаемого сырья. В сравнении с ноябрем 2024 года объем российских поставок вырос на 7%», — приводит издание The Hindu официальную статистику.
Индийское издание Economic Times ранее указывало, что наращивание объемов поставок российского сырья в Индию свидетельствует о том, что российские экспортеры осваивают новые логистические маршруты для доставки нефти покупателям, тогда как индийские импортеры постепенно отказываются от прежней «осторожной позиции» в отношении закупок в России. По оценке газеты, увеличение импорта российской нефти означает, что индийские нефтеперерабатывающие заводы «вновь обретают уверенность» в поставках из РФ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ подчеркнул, что Россия и Индия являются суверенными государствами, пишет «Царьград» «Мы знаем, что Индия — это суверенное государство Мы восхищаемся этой особенностью Индии. Наша страна также обладает суверенитетом», — заявил он. Брифинг был организован международным медиапроектом Sputnik India.