Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину и двоих детей

В Иркутской области возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины и двоих несовершеннолетних при наезде грузового поезда.

Источник: Аргументы и факты

В Иркутской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину и двоих несовершеннолетних, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Все произошло накануне, 4 января, на перегоне Усолье-Сибирское — Мальта Восточно-Сибирской железной дороги.

«Мужчина не реагировал на предупреждающие звуковые сигналы бригады поезда. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Все пострадавшие скончались на месте», — рассказали в управлении Следкома.

Иркутский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которое повлекло причинение смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в Мексике сошел с рельсов пассажирский поезд, в результате чего погибли 13 человек и 98 получили различные травмы.