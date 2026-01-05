В Иркутской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину и двоих детей

В Иркутской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину и двоих несовершеннолетних, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Все произошло накануне, 4 января, на перегоне Усолье-Сибирское — Мальта Восточно-Сибирской железной дороги.
«Мужчина не реагировал на предупреждающие звуковые сигналы бригады поезда. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Все пострадавшие скончались на месте», — рассказали в управлении Следкома.
Иркутский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которое повлекло причинение смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 263 УК РФ).
