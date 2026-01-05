Пожар на промзоне, эвакуация жителей и удар по многоэтажке: карта ударов дронов ВСУ 5 января

Дроны ВСУ атаковали российские регионы.
Над Россией сбиты три дрона ВСУ в ночь на 5 января. Перед этим, вечером 4 января, российские средства противовоздушной обороны уничтожили 41 украинский беспилотник. Часть из них пыталась атаковать Москву. В Тульской области пришлось эвакуировать жильцов четырех многоэтажек из-за падения обломков БПЛА, в Липецкой области произошло возгорание в промзоне, в Курской области дрон упал на строящуюся многоэтажку. Подробнее о вечерней и ночной атаке Украины — в материале URA.RU.
Легенда карты.
Украина атаковала Россию дронами.
В ночь на 5 января российскими средствами ПВО было сбито три дрона. Из них два — над Московской областью (один из них летел на столицу), и один — над Рязанской, сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.
Вечером 4 января был сбит 41 дрон ВСУ. Из них:
14 — над Курской областью;семь — над Московской областью, два из них летели на Москву;шесть — над Рязанской областью;по четыре — над Белгородской и Липецкой областями;три — над Владимирской областью;два — над Тверской областью;один — над Воронежской областью.
Москва.
Вечером и ночью мэр столицы Сергей Собянин сообщал об уничтожении дронов Украины, летевших на Москву. По его данным, над столичным регионом были уничтожены 41 украинский беспилотник с 17:40 по московскому времени 4 января по 2:00 ночи 5 января. На местах падения обломков БПЛА работали специалисты экстренных служб. Сообщения об атаках Собянин публиковал в своем telegram-канале.
Тверская область.
Вечером 4 января силы ПВО сбили два дрона над регионом. Пострадавших и разрушений не было, специальные службы мониторили обстановку, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев. Его слова передали в telegram-канале Тверской области.
Курская область.
С 20:00 до 23:00 были сбиты 14 дронов ВСУ. В telegram-канале правительства региона поблагодарили бойцов противовоздушной обороны. Там также призвали жителей не приближаться к обломкам БПЛА и не трогать их.
Один из беспилотников атаковал строящуюся многоэтажку — он врезался в один из этажей дома на проспекте Левицкой. Об этом рассказал губернатор области Александр Хинштейн в своем telegram-канале. На момент атаки на объекте никого не было. Пострадавших не оказалось. На месте происшествия работали сотрудники оперативных служб, они проверяли весь дом.
Воронежская область.
Вечером и ранней ночью в регионе были сбиты несколько украинских БПЛА. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, не было, написал воронежский губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале. Он призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности во время действия непосредственной угрозы атаки беспилотников, которая была введена на всей территории области.
Тульская область.
Вечером 4 января в регионе объявили опасности атаки дронов Украины. Тульский губернатор Дмитрий Миляев в своем telegram-канале призвал жителей сохранять спокойствие. Средства ПВО контролировали ситуацию в небе области.
После уничтожения одного из дронов ВСУ, его обломки упали около одного из домов по улице Свободы. Сотрудники Росгвардии обследовали место падения и обнаружили неразорвавшуюся часть аппарата. Территория была оцеплена полицией. В четырех многоквартирных домах около оцепленного места была проведена эвакуация жителей. Пункт временного размещения был развернут на базе Центра образования № 27.
Всего за вечер было уничтожено восемь дронов. Пострадавших нет, повреждений инфраструктуры также не было зафиксировано. Опасность атаки украинских беспилотников была снята под утро.
Липецкая область.
В промышленной зоне города Елец произошло возгорание из-за падения дрона ВСУ. Погибших и пострадавших не было. Пожарные локализовали огонь. Оперативные службы проверяли сообщения о возможном падении беспилотных обломков — распространяемые в сети данные о том, что части одного из дронов упали на детский сад, оказались ложными. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов в своем telegram-канале.
Рязанская область.
В регионе была объявлена опасность атаки БПЛА. Жители получили соответсвующее уведомление от РСЧС.