Пожар на промзоне, эвакуация жителей и удар по многоэтажке: карта ударов дронов ВСУ 5 января

Один из беспилотников атаковал строящуюся многоэтажку — он врезался в один из этажей дома на проспекте Левицкой. Об этом рассказал губернатор области Александр Хинштейн в своем telegram-канале. На момент атаки на объекте никого не было. Пострадавших не оказалось. На месте происшествия работали сотрудники оперативных служб, они проверяли весь дом.