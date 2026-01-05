Пермская прокуратура опубликовала фото с места взрыва котельной в поселке Теплая гора

Здание котельной в результате аварии обрушилось в поселке Тепля гора в ночь на 5 января. Без отопления остались десятки домов, школа и детсад. Жителям готовы раздавать обогреватели, также создан пункт временного размещения в соседнем поселке Промысла. Очевидцы сообщали о мощной ударной волне.