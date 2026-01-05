Пермская прокуратура опубликовала фото с места взрыва котельной в поселке Теплая гора

Здание котельной полностью разрушено.
В поселке Теплая гора Пермского края специалисты разбирают завалы на месте обрушившейся котельной. Фото публикует прокуратора региона.
«Прокурор Горнозаводского района Максим Трегубов лично контролирует ход проведения аварийно-восстановительных работ», — отметили в ведомстве. Организована проверка соблюдения требований законодательства в сфере ЖКХ. Действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка.
Здание котельной в результате аварии обрушилось в поселке Тепля гора в ночь на 5 января. Без отопления остались десятки домов, школа и детсад. Жителям готовы раздавать обогреватели, также создан пункт временного размещения в соседнем поселке Промысла. Очевидцы сообщали о мощной ударной волне.
Завалы разбирают На месте ЧП работают сотрудники разных ведомств Здание котельной обрушилось.