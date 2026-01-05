В Челябинской области при пожаре погибла женщина

К ликвидации пожара были привлечены силы Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона. На месте работали 14 человек и пять единиц техники. Спасатели отмечают, что обнаружение возгорания и сообщение о нем произошли с запозданием из-за ночного времени суток. Предварительной причиной трагедии назван аварийный режим работы электрооборудования.