В Челябинской области при пожаре погибла женщина

Деревянный дом челябинки был охвачен огнем.
Пожилая женщина погибла при пожаре в частном доме в поселке Придорожный Нагайбакского района Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«На момент прибытия пожарных жилой деревянный дом площадью 42 кв.м был охвачен огнем. К сожалению, при тушении пожара обнаружена погибшая женщина 1956 года рождения», — уточнили в ведомстве.
К ликвидации пожара были привлечены силы Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона. На месте работали 14 человек и пять единиц техники. Спасатели отмечают, что обнаружение возгорания и сообщение о нем произошли с запозданием из-за ночного времени суток. Предварительной причиной трагедии назван аварийный режим работы электрооборудования.